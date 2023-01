Polizei hat mit der Räumung von Lützerath begonnen

Nachrichtenarchiv - 11.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: In dem von Klimaaktivisten besetzten rheinischen Braunkohleort hat die Polizei mit der Räumung begonnen. Jüngsten Angaben der Einsatzkräfte zufolge gab es bereits gewalttätige Zwischenfälle. Es würden Steine und Pyrotechnik in Richtung der Polizisten geworfen, teilte das Polizeipräsidium Aachen mit. Auch sei ein Lager mit Wurfgeschossen entdeckt worden. Die Polizei appellierte an die Demonstranten, sich friedlich zu verhalten. Einige Aktivisten kletterten auf hohe Plattformen, die sie in den vergangenen Tagen errichtet hatten, um es der Polizei möglichst schwer zu machen, an sie heranzukommen. Das Gelände gehört dem Energiekonzern RWE, der dort jetzt Braunkohle abbauen will. Sie werde benötigt, um in der Energiekrise Gas für die Stromerzeugung in Deutschland zu sparen, argumentiert das Unternehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2023 10:00 Uhr