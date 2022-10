Polizei hat keine Beweise für Drohnenflüge über Truppenübungsplatz in Wildflecken

Nachrichtenarchiv - 04.10.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wildflecken: Die Polizei kann bisher nicht beweisen, dass der unterfränkische Bundeswehr-Truppenübungsplatz von Drohnen überflogen wurde. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hätten sich die angeblichen Drohnen vielmehr als Rücklichter von Autos oder zivilen Flugzeigen entpuppt. Das Bundesverteidigungsministerium hatte am Sonntag mittgeteilt, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag Drohnen das Gelände überflogen hätten. Laut dem Online-Nachrichtenportal "Business Insider" werden dort derzeit ukrainische Soldaten am gepanzerten Radtransporter "Dingo" ausgebildet. Er dient für Späh- und Patrouillenfahrten. Das Verteidigungsministerium nahm seine Aussage bislang noch nicht zurück und verweist auf laufende Ermittlungen. - Ende August sollen russische Geheimdienste versucht haben, die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland auszuspähen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2022 14:00 Uhr