Polizei hält in Coburg Fahrer mit Elektro-Longboard auf

02.04.2021 14:15 Uhr

Coburg: In der mittelfränkischen Stadt hat die Polizei einen ungewöhnlich schnellen Longboard-Fahrer angehalten. Der Mann war mit rund 30 km/h mühelos einen Berg hinaufgefahren - und zwar dank eines Eletromotors, der an das Brett befestigt war und per Hand ferngesteuert werden konnte. Die Eigenkonstruktion war nicht zugelassen - die Beamten zeigten den Mann an, ließen ihn aber sein getuntes Fahrgerät nach Hause tragen. Laut Polizei hätte es sogar 45 Stundenkilometer erreichen können. Ein ganz ähnliches Elektro-Longboard hat die Polizei neulich bei einem jungen Mann in Buttenheim bei Bamberg kassiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.04.2021 14:15 Uhr