Polizei hält Amokläufer von Kopenhagen für Einzeltäter

04.07.2022 08:00 Uhr

Kopenhagen: Die dänische Polizei sucht nach dem Amoklauf in einem Einkaufszentrum mit mindestens drei Toten weiter nach den Hintergründen der Tat. Die Ermittler haben einen 22-jährigen Verdächtigen festgenommen. Er soll heute vernommen werden. Der zuständige Polizeichef erklärte, es handele sich wohl um einen Einzeltäter. Der Mann sei zudem polizei-bekannt. Anzeichen für ein rassistisches Motiv gebe es bislang nicht. Gestern Nachmittag hatte der Schütze mit einem Gewehr das Feuer auf Besucher des Einkaufzentrums eröffnet. Das dänische Königshaus rief die Menschen zum Zusammenhalt auf. Die Situation erfordere Einigkeit und Fürsorge. Man danke der Polizei, den Rettungsdiensten und den Gesundheitsbehörden für ihr schnelles und effektives Handeln, hieß es am Abend in einer Erklärung von Königin Margarethe und dem Kronprinzenpaar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2022 08:00 Uhr