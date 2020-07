Polizei gibt Entwarnung nach Bombendrohung in Augsburg

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Das Rathaus der Stadt ist nach einer Bombendrohung evakuiert worden. Die Polizei fand aber keinen verdächtigen Gegenstand. Medienberichten zufolge sind auch andere deutsche Rathäuser bedroht worden, etwa in Essen, Leipzig und Mannheim. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Ähnliche Bombendrohungen an Stadtverwaltungen in mehreren Bundesländern gab es schon im vergangenen Jahr - auch damals war Augsburg dabei. Welche Schlüsse die Ermittler daraus ziehen, konnte ein Polizeisprecher in der schwäbischen Stadt nicht sagen. In Augsburg war die aktuelle Drohung per Mail in der Nacht an die Stadtverwaltung geschickt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2020 18:00 Uhr