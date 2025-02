Polizei gibt Details zur Tat von München bekannt:

Polizei gibt Details zur Tat von München bekannt: Die Behörden gehen nach bisherigem Ermittlungsstand davon aus, dass es für den mutmaßlichen Anschlag gestern in der Münchner Innenstatdt ein islamistisches Motiv gibt. Darauf ließen Angaben des Täters schließen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz mit. Der Mann habe außerdem zugegeben, absichtlich in die Menschenmenge gerast zu sein. Nach neuesten Angaben der Polizei wurden mindestens 36 Menschen verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich. Ein zweijähiges Mädchen wird demnach auf der Intensivstation behandelt. - Bundespräsident Steinmeier hatte am Vormittag den Tatort in der Münchner Maxvorstadt besucht. Gemeinsam mit Ministerpräsident Söder und OB Reiter legte er eine weiße Rose ab. Auch Vertreter der Kirchen nahmen an dem stillen Gedenken teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2025 11:45 Uhr