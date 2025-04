Polizei gelingt Schlag gegen Kinderpornographie im Internet

Ermittler melden Erfolg im Kampf gegen Kinderpornographie: Bayerische Behörden haben im Darknet eine große Streaming-Plattform ausgeschaltet. Nach Angaben des Landeskriminalamtes waren dort etwa 1,8 Millionen Nutzer registriert, die Zugriff auf zahlreiche Missbrauchs-Videos hatten. Nach Angaben der Staatsregierung wurden gegen Bezahlung mehr als 70.000 Videos angeboten, die den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zeigen. Insgesamt wurden fast 1.400 Tatverdächtige identifiziert, in Deutschland geht die Polizei in dem Zusammenhang gegen etwa 100 Personen vor. Einige der Opfer konnten in Sicherheit gebracht werden.

