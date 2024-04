Polizei geht von Tötungsdelikt in Neumarkt aus

Neumarkt in der Oberpfalz: In der ostbayerischen Kreisstadt sind drei Männer festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, an einem Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein. Gestern am späten Nachmittag wurde ein Mann in der Nähe des Rangierbahnhofs von einem Güterzug überrollt. Die Polizei geht davon aus, dass er möglicherweise bewusstlos auf den Gleisen abgelegt wurde. Für die Spurensicherung war die Zugstrecke Nürnberg -Regensburg bis heute Früh gesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2024 13:45 Uhr