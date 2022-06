Polizei geht von mindestens fünf Toten nach Zugunglück aus

SPD und Grüne fordern weitere Entlastungen

Berlin: Angesichts der hohen Inflation in Deutschland hat die SPD weitere Gegenmaßnahmen in Aussicht gestellt. Der Vorsitzende der Fraktion im Bundestag, Mützenich, kündigte an, über die Entlastungen noch vor der Sommerpause des Parlaments entscheiden zu wollen. Dem Nachrichtenportal "t-online" sagte er, man wisse, dass wegen steigender Energie- und Nahrungsmittelpreise insbesondere die Mitte der Gesellschaft noch zusätzliche Entlastungen brauche. Als konkretes Vorhaben nannte Mützenich etwa die Energiepauschale von 300 Euro auch auf Rentnerinnen und Rentner auszuweiten. Weitere Entlastungen hält auch Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir für notwendig. In der "Welt am Sonntag" plädierte er etwa für die Streichung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Dadurch könnte gleichzeitig ein Anreiz für gesunde Ernährung geschaffen werden, so der Grünen-Politiker.

