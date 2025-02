Polizei geht nach Auto-Attacke in München von Extremismus aus

Polizei geht nach Auto-Attacke in München von Extremismus aus: Nach dem Vorfall mit mindestens 28 teils schwer Verletzten ermitteln Terrorexperten der Münchner Generalstaatsanwaltschaft gegen einen abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan. Der 24-Jährige war am Vormittag am Stiglmaierplatz in einen Demonstrationszug gerast. Der Verdächtige soll vor der Tat einen islamistischen Post abgesetzt haben. Laut Innenminister Herrmann sind ein bis zwei der Opfer lebensgefährlich verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2025 17:15 Uhr