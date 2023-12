Polizei geht mit Razzia in NRW gegen mutmaßliche Islamisten vor

Köln: Mit einer Razzia ist die Polizei im Ruhrgebiet gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Wie die Kölner Polizei mitteilte, durchsuchten die Beamten Wohnungen an mehreren Orten und nahmen drei Terror-Verdächtige in Gewahrsam. Bereits an Heiligabend war ein 30-jähriger Tadschike festgenommen worden. Er und die jetzt Festgesetzten stehen im Verdacht, einen Anschlag auf den Kölner Dom geplant zu haben. Wie die Polizei mitteilte, sollte dieser Anschlag mit einem Auto verübt werden. Die Ermittler gehen von einem Netzwerk aus, das sich auf mehrere Bundesländer und das europäische Ausland erstreckt. NRW-Innenminister Reul sprach von einem Erfolg im Kampf gegen islamistische Gruppierungen, die derzeit besonders aktiv seien. Reul sagte, man könne in Köln sicher feiern. Die Polizei hat nach eigenen Angaben 1.000 Beamte zum Schutz der Kölner Innenstadt aufgeboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 22:00 Uhr