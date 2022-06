Polizei geht mit Großrazzia gegen rechte Szene vor

Nachrichtenarchiv - 16.06.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erfurt: Mit einer Großrazzia in drei Bundesländern ist die Polizei gegen die rechte Szene vorgegangen. Wie das Landeskriminalamt in Erfurt mitteilte, durchsuchten Beamte insgesamt 26 Wohn- und Geschäftsräume in Thüringen, Berlin und Schleswig-Holstein. Dabei waren 500 Polizisten im Einsatz. Sie verhafteten sieben Personen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Drogendelikten. Zudem beschlagnahmten die Ermittler Schreckschusswaffen, Speichermedien und Handys. Nach Informationen des MDR galt die Razzia vor allem der Thüringer Neonazi-Szene.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2022 14:45 Uhr