Polizei geht mit Großrazzia gegen Clan-Kriminelle vor

Nachrichtenarchiv - 10.12.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit einer Großrazzia ist die Polizei gegen organisierte Kriminalität im Clanmilieu und in der Rockerszene vorgegangen. Insgesamt durchsuchten rund 500 Beamte Wohnungen in Berlin, Hamburg und Brandenburg. An der Aktion waren auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos SEK beteiligt. Drei Verdächtige wurden verhaftet, sie gehören bekannten Clans an, wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gewalttätigen Eintreibens von Schulden, Betrugs und Drogenhandels. .

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 16:00 Uhr