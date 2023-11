Polizei geht mit bundesweiter Razzia gegen Hamburger Islamzentrum vor

Berlin: Seit dem frühen Morgen gehen Polizei und Justiz in bundesweiten Razzien gegen den Verein Islamisches Zentrum Hamburg, IZH, und fünf von dessen Unterorganisationen vor. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, werden in sieben Bundesländern insgesamt 54 Objekte durchsucht. Auch Bayern ist betroffen. Nach BR-Informationen ist unter anderem "Die Islamische Vereinigung in Bayern" mit Sitz in München betroffen. Das IZH gilt als islamistisch und wird seit langem vom Verfassungsschutz beobachtet. Es steht im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung zu richten und die libanesische Terrororganisation Hisbollah zu unterstützen. Ziel der heutigen Razzien ist es, Beweismittel für ein Verbot des Vereins zu sichern. Hamburgs Innensenator Grote bezeichnete das Vorgehen als "harten Schlag" und meinte, die Zeit des IZH sei erkennbar abgelaufen. Je schneller es aus Hamburg verschwinde, umso besser, so der SPD-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 10:00 Uhr