Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Belarus vor

Trump erklärt sich für immun gegen Coronavirus

Washington: Vor der Wiederaufnahme seiner Wahlkampf-Tour hat sich US-Präsident Trump für immun gegen das Corona-Virus erklärt. In einem Telefoninterview mit dem Sender Fox News sagte er, die USA hätten nun einen Präsidenten, der sich nicht in einem Keller verstecken müsse wie sein Gegner. Damit zielte Trump auf seinen demokratischen Herausforderer Biden und dessen vorsichtigeren Wahlkampf aufgrund der Pandemie. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge ist noch nicht erwiesen, ob Antikörper vor einer erneuten Erkrankung schützen und wie lange dieser Schutz möglicherweise anhält. Trump will morgen in Florida auftreten, am Dienstag in Pennsylvania und am Mittwoch in Iowa.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 19:30 Uhr