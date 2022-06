Polizei geht bundesweit gegen Hass-Posts im Netz vor

Veröffentlichte Polizeidokumente haben laut Faeser keinen Einfluss auf G7-Einsatz

Garmisch-Partenkirchen: Die Veröffentlichung von Polizeidokumenten über Sicherheitsmaßnahmen beim G7-Gipfel 2015 haben laut Bundesinnenministerin Faeser keinen Einfluss auf die aktuelle Einsatzplanung für das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Elmau. Die geleakten Unterlagen über das Vorgehen der Polizei beim Gipfel an gleicher Stelle vor sieben Jahren würden sie nicht so sehr beschäftigen, sagte Faeser bei einem Besuch der Einsatzkräfte in Garmisch-Partenkirchen. Das sei passiert und das sei sicherlich nicht sehr gut. Es gehe aber um Unterlagen von 2015. Es gebe derzeit keine konkrete Gefährdungslage, erwartet würden Aktivitäten eher von der linksextremistischen Seite, so die Ministerin.

