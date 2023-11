Polizei geht bayernweit gegen antisemitische Hetze vor

München: Polizei und Justiz haben heute bayernweit eine Razzia bei mutmaßlich antisemitischen Straftätern durchgeführt. 17 Personen stehen im Verdacht, über Messenger-Dienste und in sozialen Netzwerken gegen Juden gehetzt zu haben. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Volksverhetzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Billigung von Straftaten. Bei den 15 Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 62 Jahren wurden Mobiltelefone und Laptops beschlagnahmt. In einem Fall soll ein Schüler im Whatsapp-Klassenchat einen Sticker mit dem Schriftzug "Gas the Jews", auf Deutsch "Vergast die Juden" verschickt haben. - Innenminister Herrmann sagte im Anschluss an die Razzia, Bayern verfolge alle Taten konsequent, auch, um potenzielle Hetzer abzuschrecken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 10:00 Uhr