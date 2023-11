Polizei geht bayernweit gegen antisemitische Hetze vor

München: In einer bayernweiten Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft heute Früh gegen judenfeindliche Straftäter vorgegangen. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes mitteilte, wurden die Wohnungen von insgesamt 17 Beschuldigten durchsucht. Bei der Razzia wurden Computer, Laptops und Mobiltelefone der Tatverdächtigen beschlagnahmt. Diese sollen antisemitische Hetze im Netz verbreitet haben. Allein in München und Umgebung wurden offenbar zehn Wohnungen durchsucht. Weitere Aktionen gab es in Nürnberg, im Berchtesgadener Land, im Raum Fürstenfeldbruck, bei Passau, bei Coburg sowie in Füssen und Memmingen. Unter den Beschuldigten sind 15 Männer und zwei Frauen. Gegen sie wird unter anderem wegen Volksverhetzung und der Billigung von Straftaten ermittelt. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind allein in Bayern rund 160 antisemitische Straftaten registriert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 09:00 Uhr