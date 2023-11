Polizei führt Razzia bei Reichsbürger-Treffen durch

Wemding: Von gestern Abend bis in die Morgenstunden hinein hat es beim Reichsbürger-Treffen im Landkreis Donau-Ries eine Razzia gegeben. Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Nord lagen gegen zwei der Teilnehmer Haftbefehle vor. Außerdem soll am Nachmittag ein Journalist vor dem Hotel in Wemding von einem weiteren Teilnehmer angegriffen worden sein. Dieser hatte gegen die Kamera des Journalisten geschlagen, der deswegen am Gesicht verletzt wurde. Gegen den Teilnehmer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Einer der Männer, gegen den ein Haftbefehl vorlag, konnte eine Festnahme gegen eine Zahlung abwenden. Der andere Teilnehmer wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

