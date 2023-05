Polizei führt in mehreren Ländern Razzia gegen Mafia durch

Meldungsarchiv - 03.05.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In mehreren europäischen Ländern hat die Polizei eine Razzia gegen die Mafia-Organisation Ndrangheta durchgeführt. Es gab zahlreihe Durchsuchungen und Festnahmen. Nach ARD-Informationen wurden weltweit mehr als 100 Haftbefehle gegen mutmaßliche Mafiosi vollstreckt. Auch die Münchner Staatsanwaltschaft war an der Aktion beteiligt. In Stadt und Landkreis München wurden laut Polizei zehn Objekte durchsucht. Insgesamt gab es Razzien in fünf Bundesländern. Den Verdächtigen wird Drogenhandel, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Im Focus der Ermittlungen steht der Kokainschmuggel aus Ländern wie Kolumbien, Brasilien und Ecuador nach Europa. Die Operation, die den Decknamen "Eureka" trägt, soll vor knapp vier Jahren angelaufen sein und dürfte nach Informationen des MDR die größte internationale Aktion sein, die je gegen die Ndrangheta stattgefunden hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2023 08:00 Uhr