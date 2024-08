Polizei fordert nach tödlichen Schüssen in Supermarkt Taser

München: Die Deutsche Polizeigewerkschaft Bayern fordert nach der Messerattacke in einem Supermarkt sogenannte Taser für Streifen-Beamte. Die haben sich laut DPoIG in einem Pilotversuch bewährt und können gerade bei Personen helfen, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Bei Tasern handelt es sich um eine Art Elektroschock-Pistole. Bisher stehen die Geräte vor allem SEK-Beamten zur Verfügung. Bayerns Innenminister Herrmann sagte, der Fall in München müsse genau analysiert werden: Offenbar hätten die Polizisten in Notwehr gehandelt. Gestern Abend hatten Beamte in einem Supermarkt eine psychisch kranke Frau erschossen. Die 31-Jährige hatte sie mit einem Küchenmesser bedroht und es auch nach mehrfacher Aufforderung nicht weggelegt. Zwei der Polizisten gaben daraufhin vier Schüsse ab. Die Frau wurde tödlich verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 17:00 Uhr