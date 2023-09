Polizei fordert Drohnen-Überwachug der Bahnstrecken

Berlin: Die Gewerkschaft der Polizei fordert den Einsatz von Drohnen zur Überwachung von Bahnstrecken. Angesichts der mutmaßlichen Anschläge auf Bahn-Infrastruktur sagte der Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei, Roßkopf, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es brauche moderne Überwachungstechnik. Neben Drohnen, Bewegungssensoren und Kameraüberwachung sei es nötig, besonders sensible Streckenabschnitte durch Zäune zu schützen, welche elektronisch gesichert seien. Roßkopf sagte weiter, man brauche in allen Fernverkehrszügen eine Kameraüberwachung. In der Nacht zum Freitag waren laut Polizei in Hamburg mehrere Kabelschächte an Bahnstrecken in Brand gesetzt worden. Es kam zu schweren Beeinträchtigungen des Fernverkehrs zwischen Hamburg und Berlin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2023 02:00 Uhr