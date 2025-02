Polizei findet mutmaßlichen Schützen in Örebro tot auf

Örebro: Nach der Bluttat in einer Bildungseinrichtung in der schwedischen Stadt haben die Ermittler erklärt, dass der Täter nicht von der Polizei erschossen wurde. Auf einer Pressekonferenz hieß es, der Mann sei tot aufgefunden worden, als die Polizei das Gebäude durchsuchte. Der Mann hatte dort um sich geschossen und zehn Menschen getötet. Das Motiv ist weiter unklar. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus; einen Terrorakt vermuten sie derzeit nicht. Sechs Verletzte befinden sich laut Behörden inzwischen in stabilem Zustand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 12:00 Uhr