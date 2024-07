Polizei findet Leiche in abgebranntem Wohnhaus in Altdorf

Nürnberg: Nach stundenlanger Fahndung nach einem Bewaffneten in Altdorf hat die Polizei die Leiche eines Mannes gefunden. Eine unmittelbare Gefahr bestehe nicht mehr, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit, die Sperrung der nahen A3 wurde aufgehoben. Am Nachmittag hatte es in Altdorf Feueralarm gegeben. In einem Wohnhaus und einem angrenzenden Wald brannte es. Laut Medienberichten soll ein Feuerwehrmann mit einer Schusswaffe bedroht worden sein. Offiziell bestätigt war das nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 21:00 Uhr