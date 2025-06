Polizei findet Bomben-Pläne bei Grazer Amokläufer

Grazer Polizei findet Pläne für Sprengstoffanschlag: Nach dem Amoklauf in Österreich haben die Behörden in der Wohnung des Täters eine nicht funktionstüchtige Rohrbombe entdeckt. Der Plan, sie einzusetzen, sei aber offenbar verworfen worden, so die Polizei. Gestern hatte ein 21-Jähriger in seiner ehemaligen Schule zehn Menschen und sich selbst getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2025 15:45 Uhr