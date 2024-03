Polizei findet bei Frasdorf eingeschleuste Migranten

Frasdorf: Die Rosenheimer Polizei hat in einem Waldstück 18 syrische Migranten aufgegriffen. Sie wurden dort den Angaben zufolge von einem Schleuser abgesetzt. Sie sollen in einer abenteuerlichen Fahrt in einem Kastenwagen von Slowenien nach Deutschland geschleust worden sein. Die Flüchtlinge schilderten der Polizei, sie seien in Slowenien nahe eines Flüchtlingscamps in den Transporter gestiegen und dann elf Stunden ohne Pause - sitzend auf der Ladefläche - außer Landes gebracht worden. Der Schleuser habe sie dann in einem Waldstück bei Frasdorf zurückgelassen. Dort wurde die Gruppe aus Männern und Jugendlichen von einer Frau entdeckt, die die Polizei alarmierte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 11:15 Uhr