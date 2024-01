Polizei fasst zwei Verdächtige nach Tötung in Istanbuler Kirche

Istanbul: Nach dem tödlichen Anschlag in einer katholischen Kirche hat die türkische Polizei zwei Verdächtige gefasst. Innenminister Yerlikaya teilte mit, die Männer stammten aus Russland und Tadschikistan. Es habe Durchsuchungen an 30 Orten gegeben, fast 50 Personen seien im Zuge der Ermittlungen festgenommen worden. - Gestern waren zwei Maskierte während eines Gottesdienstes in die Kirche in Istanbul eingedrungen, hatten einen Mann erschossen und waren dann geflohen. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Behörden gehen von einer gezielten Tötung aus. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamierte den Angriff für sich.

