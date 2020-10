Polizei fasst zwei mutmaßliche Linksextremisten nach Droh-Serie

Proteste in muslimischen Ländern gegen Frankreich

Dhaka: In mehreren muslimisch-geprägten Ländern sind wieder Menschen gegen den französischen Präsidenten Macron auf die Straße gegangen. In Bangladesch demonstrierten nach offiziellen Angaben mindestens 12.000 Menschen. Sie verbrannten Bilder von Macron, um ihre Empörung über dessen Aussagen zu Mohammed-Karikaturen auszudrücken. Nach dem islamistischen Anschlag auf einen Lehrer nahe Paris hatte Macron die Meinungsfreiheit verteidigt, die auch die Veröffentlichung religionskritischer Karikaturen abdecke. Proteste dagegen gibt es momentan auch in Afghanistan, den Palästinensergebieten, Pakistan und dem Libanon. Derweil hat die französische Regierung weitere Konsequenzen aus dem gestrigen Messerangriff in einer Kirche in Nizza mit drei Toten gezogen. Demnach sollen Anti-Terror-Einheiten der Armee künftig verstärkt Schulen und Gotteshäuser schützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 16:00 Uhr