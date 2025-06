Polizei fasst Verdächtigen nach Mord an Politikerin in den USA

Minnesota: Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter gefasst, der vor zwei Tagen eine Politikerin der Demokraten und ihren Ehemann erschossen hat. Der 57-Jährige sei am Sonntagabend in der südwestlich von Minneapolis gelegenen Ortschaft Green Isle "ohne Einsatz von Gewalt in Gewahrsam genommen worden", teilten die Behörden mit. Der Verdächtige war seit Samstag auf der Flucht. Die Polizei geht von einem "politisch motivierten Attentat" aus. Die getötete Politikerin spielte laut New York Times 2023 eine zentrale Rolle bei der Verabschiedung von Gesetzen, die das Recht auf Abtreibung ausweiteten. Einsatzkräfte fanden im Fahrzeug des Verdächtigen eine Liste mit Namen mehrerer Amtsträgerinnen und Amtsträger - laut CNN waren weitere Befürworter des Rechts auf Abtreibung darunter.

