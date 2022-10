Polizei fasst Tatverdächtigen nach versuchtem Mord in Garmisch

Audi-Chef bringt autofreie Tage ins Gespräch

Ingolstadt: Audi-Chef Duesmann hat angesichts der Energiekrise und des Krieges in der Ukraine zeitweise Einschränkungen für Autofahrer befürwortet. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" erinnerte er an die autofreien Tage in den 70er-Jahren. Ein solches Fahrverbot hätte aus seiner Sicht positive Effekte. Zum einen könne man sparen, zum andern mit dem Rad auf einer gesperrten Autobahn fahren.

