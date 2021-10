Polizei fasst Tatverdächtigen nach Tod von 14-jähriger Münchnerin

München: Die Polizei hat im Fall der getöteten 14-Jährigen in München-Bogenhausen einen Tatverdächtigen gefasst. Einsatzkräfte der Bundespolizei hätten am Vormittag einen 17-Jährigen festgenommen, teilte die Behörde in München mit. Weitere Details sind noch nicht bekannt - die Ermittler wollen am Mittag auf einer Pressekonferenz informieren. Die Schülerin war gestern früh in der elterlichen Wohnung gefunden worden. Versuche, die 14-Jährige wiederzubeleben, waren erfolglos.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 11:00 Uhr