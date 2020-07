Polizei fasst Schusswaffenräuber von Oppenau

Oppenau: Der Schusswaffen-Räuber, der sich tagelang im Schwarzwald versteckt hat, ist gefasst. Am Abend nannte die baden-württembergische Polizei Details der Festnahme. Demnach wurden bei dem Gesuchten fünf Schusswaffen sichergestellt, davon vier von den Beamten, die er am Sonntag entwaffnet hatte. Wie Einsatzleiter Rieger sagte, hatten Spezialeinsatzkräfte am Nachmittag im Raum Oppenau die Verfolgung einer Spur aufgenommen. Schließlich konnten die Beamten den Mann in einem Gebüsch versteckt finden. Bei der Festnahme wurden der 31-Jährige sowie ein Polizist leicht verletzt. Der Verdächtige hatte sich am Sonntag verbotenerweise in einer Hütte aufgehalten. Als die Polizisten ihn durchsuchen wollten, richtete er eine Waffe auf einen Beamten und floh schließlich mit den Pistolen der vier Einsatzkräfte. Selbst Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Suchhunde konnten ihn tagelang nicht aufspüren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.07.2020 20:15 Uhr