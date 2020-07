Polizei fasst Pistolen-Räuber im Schwarzwald

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oppenau: Der tagelang gesuchte 31-Jährige, der vier Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht und ihnen die Pistolen abgenommen hat, ist festgenommen worden. Er wurde nach einem Hinweis von Zeugen gefasst. Dabei wurde neben dem Gesuchten auch ein Polizist leicht verletzt. Heute soll der 31-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte am Sonntag bei einer Kontrolle in einer Gartenhütte vier Polizisten bedroht und sie gezwungen, ihre Waffen abzulegen. Danach flüchtete er in einen Wald, Hunderte Polizisten hatten seitdem nach ihm gesucht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 06:00 Uhr