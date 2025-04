Polizei fasst mutmaßlichen Todesschützen von Bad Nauheim

Nach dem Doppelmord von Bad Nauheim ist ein dritter Verdächtiger gefasst worden. Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten, bei dem 28 Jahre alten Mann handele es sich um den mutmaßlichen Schützen. Zwei Beschuldigte sitzen bereits in Untersuchungshaft. Am Karsamstag waren vor einem Mehrfamilienhaus der hessischen Stadt zwei männliche Leichen entdeckt worden, Schwiegervater und Schwiegersohn. Am Tag darauf wurden zwei Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit festgenommen. Die Ermittler gehen von einem Familienstreit aus.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 24.04.2025 17:00 Uhr