Polizei fasst mutmaßlichen Täter von Bielefeld

Nach dem Messerangriff vor einer Bar in Bielefeld hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Nach WDR-Informationen handelt es sich um den zuvor gesuchten 35-jährigen Syrer. Der Zugriff erfolgte laut Polizei in Heiligenhaus in der Nähe von Düsseldorf. Auch ein Spezialeinsatzkommando war demnach im Einsatz. Durch die Messerattacke in der Nacht zu Sonntag waren in Bielefeld fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Alle sind inzwischen außer Lebensgefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2025 01:00 Uhr