Polizei fasst in Niederbayern Mitglied einer bundesweiten Betrügergruppe

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Deggendorf: In Niederbayern hat die Polizei ein Mitglied einer Bande festgenommen, die Rentner um mehrere hunderttausend Euro betrogen hatte. Die Gruppe schüchterte ihre Opfer mit etlichen Anrufen ein, in dem sich die Mitglieder als Polizisten ausgaben und vor angegeblich drohenden Gefahren warnten. So brachten sie die Rentner dazu, ihnen Wertgegengestände und Bargeld zu überlassen. Der Mann wurde gefasst, als er einen Koffer mit vermeintlichen Goldbarren abholen wollte. Die Betrügergruppe war nach Auffassung der Fahnder bundesweit aktiv.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 12:00 Uhr