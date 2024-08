Polizei fasst einen der aus Bayern entflohenen Straftäter in Östereich

Straubing: Sechs Tage nach der Flucht von vier Straftätern aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing hat die Polizei einen der Männer in Österreich gefasst. Der entscheidende Hinweis kam nach Angaben der dortigen Behörden aus der Bevölkerung. Wie es heißt, hat der Mann bei seiner Festnahme in der Steiermark keinen Widerstand geleistet. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat demnach seine Überstellung nach Deutschland beantragt. Der 28-Jährige war zusammen mit drei weiteren Insassen am vergangenen Samstag aus der geschlossenen Einrichtung in Straubing entkommen. Nach den anderen Männern wird weiter per europäischem Haftbefehl gefahndet. Laut Polizei sind sie aufgrund von Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten im Maßregelvollzug des Bezirkskrankenhauses und gelten als gefährlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 13:45 Uhr