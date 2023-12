Polizei fasst drei weitere Terror-Verdächtige in NRW

Köln: Im Zusammenhang mit dem geplanten Terror-Anschlag auf den Kölner Dom meldet die Polizei einen weiteren Fahndungserfolg. Wie der Kölner Polizeipräsident Hermanns mitteilte, wurden bei Razzien in Nordrhein-Westfalen drei weitere Verdächtige in Gewahrsam genommen. Zusammen mit einem schon zuvor im Saarland gefassten 30-Jährigen sollen sie im Zentrum eines europäischen Terror-Netzwerks gestanden haben. Den Anschlag wollten die Verdächtigen laut Polizei mit einem Auto verüben. NRW-Innenminister Reul sagte, islamistische Gruppierungen seien derzeit besonders aktiv. Heute aber, so der CDU-Politiker wörtlich, "kann man in Köln gut feiern." Zum Schutz der Kölner Innenstadt hat die Polizei nach eigenen Angaben 1.000 Beamte aufgeboten. Nach Einschätzung des ARD-Terror-Experten Götschenberg handelt es sich bei den heute festgesetzten Männern um Mitglieder eines Ablegers der Terror-Organisation Islamischer Staat in Afghanistan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 18:00 Uhr