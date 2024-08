Polizei fahndet weiter nach vier flüchtigen Straftätern in Straubing

Straubing: Die Suche nach vier geflohenen Straftätern aus einer geschlossenen Klinik in Straubing läuft weiter unter Hochdruck. Eine Polizeisprecherin sagte dem BR, man gehe einzelnen Zeugenhinweisen nach. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln gegen die Männer wegen Verdachts auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung. Die Flüchtigen im Alter von 27, 28 und 31 Jahren entkamen gestern abend aus dem Bezirkskrankenhaus. Dort sollen sie einem Mitarbeiter bedroht, attackiert und festgehalten haben, um die Öffnung der Pforte zu erzwingen. Der Mann hat laut Polizei Verletzungen im Gesicht erlitten und wird in einer Klinik stationär behandelt. Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, keine Anhalter mitzunehmen und sich verdächtigen Personen nicht zu nähern. Bayerns Sozialministerin Scharf erklärte, die Sicherheitskonzepte in den Einrichtungen müssten bayernweit verschärft und verbessert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 18:00 Uhr