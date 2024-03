Polizei fahndet nach weiteren RAF-Terroristen

Berlin: Die Polizei hat offenbar ein Versteck des mutmaßlichen RAF-Terroristen Burkhard Garweg entdeckt. Der Linksextremist, nach dem seit über 30 Jahren gefahndet wird, soll bis vor kurzem in einem Wohnwagen im Berliner Stadtteil Friedrichshain gelebt haben. Bei einem Großeinsatz am Vormittag wurde er dort allerdings nicht gefunden. Der Wohnwagen stand auf einem von der linken Szene genutzten Grundstück. Er wurde beschlagnahmt. Neben Burkhard Garweg wird auch sein mutmaßlicher Komplize Ernst-Volker Staub gesucht. Gemeinsam mit der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette, die vor wenigen Tagen in Berlin-Kreuzberg festgenommen wurde, sollen die Männer unter anderem bewaffnete Raubüberfälle begangen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Die drei werden der dritten Generation der Terror-Organisation RAF zugerechnet, die zahlreiche Morde begangen haben soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 21:00 Uhr