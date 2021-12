Polizei fahndet nach Messerstecher - Hauptbahnhof vorübergehend gesperrt

Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen eines Polizeieinsatzes war der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt am Abend für eine knappe Stunde komplett gesperrt. Nach Polizeiinformationen ist in einem Zug eine Person mit einem Messer verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Der Täter flüchtete. Um zu verhindern, dass er mit einem anderen Zug entkommt, wurde der Bahnverkehr am Münchner Hauptbahnhof stillgelegt. Als sicher war, dass sich der Täter nicht mehr im Bereich des Bahnhofs aufhält, wurde der Zugverkehr wieder freigegen. Die Fahndung läuft, eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht laut Polizei nicht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.12.2021 21:00 Uhr