Polizei fahndet nach Messerangreifer in Heilsbronn

Heilsbronn: In der Stadt in Mittelfranken hat ein Unbekannter heute Früh einen Mann niedergestochen. Nach Angaben der Polizei erlitt er Stichverletzungen am Oberkörper. Der Täter ist auf der Flucht, die Polizei fahndet auch mit einem Hubschrauber nach ihm. Die Hintergründe sind unklar, Tatort ist ein Wohngebiet nahe der Bundesstraße Nürnberg-Ansbach. Die Polizei ruft dazu auf, die Umgebung des Tatorts zu meiden und bittet Zeugen, sich zu melden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2025 12:00 Uhr