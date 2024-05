Polizei fahndet nach autistischem Jungen in Hagen

Hagen: Auch in Nordrhein-Westfalen sucht die Polizei nach einem autistischen Kind. In Hagen ist gestern Abend ein achtjähriger Junge nach einem Spielplatzbesuch in der Innenstadt verschwunden. Der Fall erinnert an den des sechsjährigen Arian aus Niedersachsen, der seit dem 22. April vermisst wird. Die letzte Suche nach dem Kind ist am vergangenen Donnerstag erfolglos beendet worden. Der Fall Arian ist besonders, aber kein Einzelfall. In Deutschland gelten nahezu 10 000 Menschen als vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 08:00 Uhr