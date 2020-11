Polizei fahndet in Wien nach mindestens einem weiteren Attentäter

Nachrichtenarchiv - 03.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Bei dem Terroranschlag in der österreichischen Hauptstadt sind drei Passanten getötet worden und ein Attentäter. Innenminister Nehammer geht von einem islamistischen Motiv aus. Auf einer Pressekonferenz am Morgen sagte er, der von der Polizei getötetete Attentäter sei Anhänger der Terrormiliz IS gewesen. Seine Wohnung sei bereits von Spezialkräften durchsucht worden. Laut Nehammer war der Mann mit einem Sturmgewehr bewaffnet und hatte außerdem als Attrappe einen Sprengstoffgürtel getragen. Die österreichische Polizei fahndet mit einem Großaufgebot von hunderten Beamten nach mindestens einem weiteren flüchtigen Attentäter. Deswegen forderte der Innenminister die Bevölkerung auf, zuhause zu bleiben. Bei dem Anschlag in der Innenstadt hatten die mindestens zwei Attentäter in der Nähe der Synagoge in einem Ausgehviertel zahlreiche Schüsse abgefeuert und mindestens 15 Menschen verletzt - einige von ihnen schwer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 08:00 Uhr