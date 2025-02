Polizei evakuiert Mehrfamilienhaus in Potsdam wegen Sprengstoffverdachts

Potsdam: Im Zusammenhang mit dem offenbar geplanten Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin hat die Polizei ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Grund ist ein sprengstoffähnlicher Gegenstand, der in einer der Wohnungen gefunden wurde. Worum es sich konkret handelt, ist noch unklar. Am Freitag hatte die Polizei einen 18-Jährigen russischen Staatsbürger am Hauptstadtflughafen BER festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Behörden soll er einen politisch motivierten Anschlag auf die die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Vermutet wird, dass sich der Tschetschene der Terrormiliz Islamischer Staat anschließen wollte.

