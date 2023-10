Polizei erschießt mutmaßlichen Attentäter von Brüssel

Brüssel: Die Polizei hat den mutmaßlichen Attentäter, der gestern zwei Schweden getötet hatte, erschossen. Wie die belgischen Behörden mitteilten, wurde der 45-jährige Tunesier am frühen Morgen in einem Cafe gestellt und niedergeschossen. Er starb wenig später im Krankenhaus. Bei dem Mann wurde den Angaben zufolge eine Waffe gefunden, bei der es sich um die Tatwaffe von gestern Abend handeln könnte. Der 45-jährige abgelehnte Asylbewerber war den Behörden im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit bekannt, die Polizei geht Hinweisen auf ein islamistisches Motiv für seine Tat nach. In der Nacht war im Netz ein Video aufgetaucht, in dem sich der Mann zu der Tat bekannte und seine Nähe zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat erklärte. Die beiden Schweden waren in der Nähe des Fußballstadions erschossen worden, wo die schwedische und die belgische Nationalmannschaft in einem EM-Qualifikationsspiel aufeinander getroffen waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 13:00 Uhr