Polizei erschießt mutmaßlichen Attentäter von Brüssel

Brüssel: Der Attentäter, der gestern Abend zwei Schweden erschossen haben soll, ist tot. Das sagte Innenministerin Verlinden dem flämischen Rundfunk. Er wurde in der Früh bei einem Polizeieinsatz angeschossen und erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen. Bei ihm wurde eine Waffe sichergestellt, bei der es sich um die Tatwaffe von gestern Abend handeln dürfte. Kurz vor einem EM-Qualifikationsspiel Belgien gegen Schweden waren zwei Männer, die schwedische Trikots trugen, erschossen worden. Als Tatverdächtigen benannten die Behörden einen 45-jährigen Tunesier. Der Polizei sei der Mann im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen. In Schweden waren zuletzt mehrmals Ausgaben des Korans öffentlich verbrannt worden, deswegen dürfte er, so die Vermutung der Ermittler, gezielt auf die Fußballfans von dort gezielt haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 09:15 Uhr