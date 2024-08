Polizei erschießt in Recklinghausen mutmaßlichen Messerangreifer

Recklinghausen: Polizisten in Nordrhein-Westfalen haben wieder einen mutmaßlichen Messerangreifer getötet. Laut Polizei hatte ein 33-Jähriger zunächst in einem Mehrfamilienhaus in Recklinghausen randaliert. Dabei soll er laut Zeugenaussagen ein Messer bei sich geführt haben. Als die Polizei eintraf, habe sich eine bedrohliche Situation entwickelt, woraufhin die Beamten geschossen hätten. Dabei wurde der Mann tödlich verletzt. Bereits vorgestern hatten Polizisten in Moers einen offenbar psychisch auffälligen Mann getötet, der mit Messern in den Händen auf sie zugerannt sein soll.

