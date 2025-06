Polizei erschießt in München mutmaßliche Messer-Angreiferin

München: Nach einer Messerattacke nahe der Theresienwiese ist das Motiv der mutmaßlichen Täterin weiter unklar. Die 30-Jährige hatte am Abend auf mehrere Passanten eingestochen und wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen. Die Frau starb nach einer Not-Operation im Krankenhaus. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, wurden durch das Messer verletzt, wie schwer ist noch nicht bekannt. Die Bild-Zeitung berichtet, die Angreiferin sei in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen. Erst vor zwei Wochen hatte es in Hamburg einen ähnlichen Vorfall gegeben.

