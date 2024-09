Polizei erschießt in München Bewaffneten nahe Israelischem Generalkonsulat

München: Im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt läuft zur Stunde noch ein Großeinsatz der Polizei. In der Nähe des Israelischen Generalkonsulats hat am Morgen ein Mann eine Reihe von Schüssen abgegeben. Wie der bayerische Innenminister Herrmann soeben mitteilte, erwiderten Polizeibeamte das Feuer und trafen den Angreifer. Nach Herrmanns Worten ist der Täter inzwischen an den Schussverletzungen gestorben. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Bislang ist laut Herrmann nicht davon auszugehen, dass es noch weitere Verdächtige gibt. Weite Teile der Innenstadt sind noch abgesperrt, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Innenminister Herrmann sagte, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Zwischenfall mit dem heutigen Datum zusammenhängt. Denn heute vor genau 52 Jahren hatten während der Olympischen Spiele in München Palästinenser das Attentat auf israelische Sportler verübt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 11:15 Uhr